Dodental brand in woontoren Londen stijgt naar dertig

Het dodental stond op zeventien, maar er was al uitgesproken dat dit dodental naar alle waarschijnlijkheid zou gaan stijgen. De vrees is dat het aantal slachtoffers nog flink zal stijgen.

Een politiewoordvoerder zei vrijdag tijdens een persconferentie dat een van de dodelijke slachtoffers aan zijn verwondingen is overleden in het ziekenhuis. Twaalf lichamen zijn overgebracht naar het mortuarium, maar er bevinden zich ook nog lichamen van slachtoffers in de woontoren.

De politie zegt geen enkele aanwijzing te hebben dat de brand is ontstaan door brandstichting. Hoe de brand zo snel en verwoestend om zich heen kon grijpen, is nog steeds een raadsel. Volgens sommige media zou het met de gevelplaten van de flat te maken hebben, die bijzonder brandbaar zouden zijn. De brandweer in Londen heeft inmiddels inspecties geëist voor vierduizend flats.

Dodental

Politiecommissaris Stuart Cundy zei donderdag al te hopen dat het aantal slachtoffers niet stijgt tot "een getal van drie cijfers".

Naast het aantal dodelijke slachtoffers, vielen er ook tachtig gewonden. Nog 24 gewonden liggen in het ziekenhuis waarvan twaalf in kritieke toestand.

Protest

Tientallen boze betogers bestormden vrijdagavond het stadhuis in de deelgemeente Kensington en Chelsea. Ze eisden 'gerechtigheid' en wilden verhaal halen bij de bestuurders, maar werden onderweg naar de bovenstenste verdiepingen tegengehouden door agenten.

Bewoners van de woontoren maken zich al jaren zorgen over de gebrekkige brandveiligheid van het pand. Een actiegroep heeft de gemeente en de verhuurdersmaatschappij meerdere malen van ernstige nalatigheid beschuldigd.

Elizabeth

Koningin Elizabeth en haar kleinzoon prins William hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Westway Sports Centre waar slachtoffers van de flatbrand worden opgevangen. De koningin ontmoette hulpverleners en sprak met slachtoffers, aldus de BBC.

De Britse premier Theresa May, die in eigen land veel kritiek te verduren krijgt voor haar onzichtbaarheid in de nasleep van de ramp, bezocht vrijdag een aantal slachtoffers en bewoners in de buurt van de woontoren. Een dag eerder ontmoette ze brandweerlieden die er aan het werk waren.

Nieuw huis

De plaatselijke autoriteiten maakten vrijdag bekend dat alle bewoners van de rampflat nog voor het weekend een andere woning krijgen toegewezen. De afgelopen dagen zijn de slachtoffers opgevangen in sporthallen en hotels.

De woontoren waar de brand woedde, ligt vlak bij de wijk Notting Hill en telt in totaal 120 appartementen. In de flat, die recent nog is gerenoveerd, woonden ongeveer zeshonderd mensen.