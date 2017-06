IS-leider al-Baghdadi mogelijk omgekomen door bombardement

Baghdadi is in het verleden al verscheidene keren doodverklaard. Hij is de leider van de terroristische beweging, die Raqqa de hoofdstad van het zelfbenoemde kalifaat heeft gemaakt.

De luchtaanval was gericht op verschillende IS-leiders die een ontmoeting hadden op 28 mei. "Volgens de informatie die we hebben ontvangen en nu aan het controleren zijn, was al-Baghdadi ook aanwezig en is hij omgekomen", aldus de minister van Defensie.

De Russische minister van Buitenlandse zaken Sergej Lavrov voegde daar vrijdagmorgen aan toe dat de dood van al-Baghdadi nog niet 100 procent zeker is, aldus persbureau RIA.

Bevestiging

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kon zijn dood niet bevestigen. Ook andere Westerse en Iraakse regeringsvertegenwoordigers reageerden terughoudend op de dood van Baghdadi.

''Zijn dood is al zo vaak gemeld dat je voorzichtig moet zijn totdat IS zelf met een verklaring komt'', zei een Europese veiligheidsfunctionaris. Pentagon-woordvoerder Jeff Davis liet zich in vergelijkbare zin uit. ''We hebben geen informatie die dat bericht ondersteunt.''