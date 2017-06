Australiërs mogen drie maanden illegale wapens inleveren

Dat heeft de regering besloten in een poging om het aantal illegale vuurwapens terug te dringen. Enkele hiervan zijn in de afgelopen jaren gebruikt bij door IS-geïnspireerde aanslagen.

"We leven in een tijd waarin onze nationale veiligheid is afgebrokkeld. Helaas hebben we moeten vaststellen dat bij terroristische aanslagen in Australië illegale wapens zijn gebruiktt", zei minister van Justitie Michael Keenan.

Hij kondigde aan dat inwoners vanaf 1 juli hun wapens kunnen inleveren zonder dat ze daarvoor worden vervolgd.

Australië heeft alle semi-automatische wapens verboden en heeft zeer strenge regels voor wapenbezit. Een rapport in 2016 meldde echter dat er naar schatting 260.000 illegale wapens in omloop zijn.