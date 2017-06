Pence neemt advocaat in de arm voor onderzoek naar Russische connectie

Het gaat om Richard Cullen, een voormalig openbaar aanklager die goede banden heeft met oud-FBI-baas James Comey. Comey werd begin mei plotseling ontslagen door president Trump omdat hij zijn werk niet goed zou doen.

Cullen vertegenwoordigt onder meer ook voormalig FIFA-baas Sepp Blatter in het grote voetbalcorruptieonderzoek.

"De vicepresident is volledig gericht op zijn taken en de presidentiële agenda", aldus zijn woordvoerder in een toelichting. "Hij hoopt dat deze zaak snel kan worden afgerond."

Trump zelf nam vorige maand al een advocaat in de arm die hem helpt in de mogelijke beschuldigingen die hem wachten.

Ontslagen FBI-baas

Oud-FBI-baas Robert Mueller werd half mei belast met het toezicht op de onderzoeken naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen vorige jaar.

Diverse Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben gezegd dat dit is gebeurd, ten faveure van Trump. De Republikein won nipt van zijn Democratische concurrent Hillary Clinton, die overigens wel meer stemmen kreeg.

De eerder ontslagen FBI-baas James Comey claimt dat zijn ontslag te maken heeft met het onderzoek dat de FBI hiernaar doet.

Rechtsgang belemmeren

Amerikaanse media meldden woensdag dat Mueller onder meer onderzoek doet naar de vraag of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. De oud-FBI-baas wil weten of Trump om hulp heeft gevraagd aan topfiguren in de inlichtingenwereld om onderzoek tegen Micheal Flynn te torpederen.

Flynn was van 20 januari tot zijn vertrek op 13 februari Nationaal Veiligheidsadviseur van Trump. Flynn moest weg omdat hij vicepresident Mike Pence verkeerd had ingelicht over gesprekken met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak.

Heksenjacht

De onderzoeken gingen eerst vooral over figuren rond Trump die mogelijk met Russische functionarissen een gezamenlijk belang zagen in het manipuleren van de verkiezingen. Maar nu lijkt het steeds meer te gaan over Trump zelf. Mueller zou daar snel de Directeur Nationale Veiligheid Dan Coats en Mike Rogers, directeur van de inlichtingendienst NSA, over willen spreken.

Trump zelf ontkent elke mogelijke betrokkenheid bij de Russische inmenging en spreekt van een "heksenjacht". Het is volgens Amerikaanse media de eerste maal in de geschiedenis dat een Amerikaanse president al na vier maanden wordt achtervolgd door zo’n mogelijk zwaarwegend onderzoek.