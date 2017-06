'Onderzoek naar brand woontoren Londen duurt maanden'

Het dodental van de brand die woensdag woedde in het gebouw, staat momenteel op zeventien. Cundy zei te hopen dat het aantal slachtoffers niet stijgt van zeventien tot "een getal van drie cijfers".

De politiecommissaris zei op een persconferentie ook te vrezen dat sommige slachtoffers waarschijnlijk nooit meer te identificeren zijn.

De brandweer zei eerder op donderdag al dat de kans zeer klein is dat de mensen die het pand niet meer konden verlaten, de brand hebben overleefd. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen aanwezig waren in de woontoren op het moment van de brand.

Naast het aantal dodelijke slachtoffers, vielen er ook tachtig gewonden. Nog 37 gewonden liggen in het ziekenhuis.

Oorzaak

Over de oorzaak van de brand is nog steeds weinig bekend. De Britse premier Theresa May heeft een groot onderzoek aangekondigd.

De woontoren waar de brand woedde, ligt vlak bij de wijk Notting Hill en telt in totaal 120 appartementen. In het pand, dat recent nog is gerenoveerd, woonden ongeveer zeshonderd mensen.