Trump hekelt bericht over onderzoek om belemmering rechtsgang

Trump beklemtoonde dat nooit te hebben gedaan en noemde een dergelijk onderzoek leugenachtig.

''Ze hebben een valse samenzwering met Russen verzonnen en geen enkel bewijs geleverd. Nu komen ze met leugens over de belemmering van de rechtsgang'', twitterde Trump.

Amerikaanse media meldden woensdag dat er zo'n onderzoek is gestart, vrijwel onmiddellijk nadat Trump op 9 mei plotseling FBI-directeur James Comey had ontslagen.

Robert Mueller, oud-baas van de FBI, werd vervolgens op 17 mei belast met het toezicht op de onderzoeken naar eventuele Russische betrokkenheid bij de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Comey heeft over zijn ontslag gezegd dat het te maken moet hebben met zijn onderzoek naar de beweerde Russische inmenging.

Micheal Flynn

Mueller wil volgens Amerikaanse media nu weten of Trump om hulp heeft gevraagd aan topfiguren in de inlichtingenwereld om onderzoek tegen Micheal Flynn te torpederen. Flynn was van 20 januari tot zijn vertrek op 13 februari Nationaal Veiligheidsadviseur van Trump. Flynn moest weg omdat hij vicepresident Mike Pence verkeerd had ingelicht over gesprekken met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak.

De onderzoeken gingen eerst vooral over figuren rond Trump die mogelijk met Russische functionarissen een gezamenlijk belang zagen in het manipuleren van de verkiezingen. Maar nu lijkt het steeds meer te gaan over Trump zelf. Mueller zou daar snel de Directeur Nationale Veiligheid Dan Coats en Mike Rogers, directeur van de inlichtingendienst NSA, over willen spreken.

CNN

De Amerikaanse televisiezender CNN heeft donderdag een rechtszaak aangespannen om de FBI te dwingen de memo's van voormalig FBI-baas Comey vrij te geven. Hierbij gaat het om de notities die Comey maakte naar aanleiding van zijn gesprekken met de president.

In één van de memo's staat dat Trump Comey zou hebben gevraagd het onderzoek naar veiligheidsadviseur Flynn te staken. Comey liet vorige week weten dat hij die betreffende memo bewust naar de pers lekte. ''Ik dacht: dat zal leiden tot de benoeming van een speciale aanklager.''