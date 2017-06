EU-parlement trekt immuniteit Le Pen in om vervolging mogelijk te maken

Het intrekken van de parlementaire bescherming maakt de weg vrij voor strafrechtelijke vervolging in Frankrijk wegens smaad en laster. Eerder dit jaar hief het parlement haar immuniteit al op omdat ze in 2015 drie schokkende foto's van gruweldaden van Islamitische Staat via Twitter verspreidde.

De Franse justitie heeft ook om opheffing van Le Pens immuniteit gevraagd omdat ze medewerkers van het Front National met EU-geld betaalde, terwijl die niet in het Europees Parlement maar op het partijbureau zouden werken. Die procedure loopt nog.

Het EU-parlement houdt al wel een deel van het maandsalaris en de vergoedingen in van de voormalige presidentskandidaat (48). De kans is groot dat zij zondag wordt verkozen in het Franse parlement.