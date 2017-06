Autoriteiten Londen weten niet hoeveel mensen in brandende toren zaten

Dat zegt brandweercommandant Dany Cotton donderdagochtend.

Inmiddels is het dodental opgelopen naar zeventien. De kans is zeer klein dat de mensen die het pand niet meer konden verlaten, de brand hebben overleefd. Het is voor de brandweer nog niet mogelijk om het gehele pand te doorzoeken, het is niet veilig voor hen om naar de randen van het gebouw te lopen. Ze zijn tot in de gangen van de hoogste etages doorgedrongen.

Donderdag wordt opnieuw naar de stabiliteit van het pand gekeken. Als die veilig blijkt, kan overal het onderzoek doorgaan, aldus Cotton. Zestig brandweerlieden, acht brandweerwagens en meerdere specialisten zijn ter plekke. Over de oorzaak van de brand is nog steeds weinig bekend.

De Britse premier Theresa May heeft donderdag een groot onderzoek aangekondigd.

Koningin

Koningin Elizabeth toont in een verklaring haar medeleven aan alle slachtoffers en nabestaanden. In het bericht toont ze tevens haar waardering aan de brandweer en andere hulpdiensten die "hun eigen levens riskeren om anderen te helpen".

May bezocht donderdagochtend de restanten van de woontoren, onder begeleiding van brandweerlieden, waaronder Cotton.

​Slachtoffers

Bijna tachtig mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis.The Guardian meldt dat nog 37 mensen, waarvan zeventien in kritieke toestand, worden behandeld.

Overlevenden hebben de nacht in noodopvangen doorgebracht. Vrijwilligers zijn een inzamelingsactie begonnen voor de dakloos geworden Londenaren. Diverse instanties in de stad worden overspoeld door grote hoeveelheden kleding, eten en huishoudapparatuur.

De woontoren ligt vlak bij de wijk Notting Hill en telt in totaal 120 appartementen, die in mei zijn gerenoveerd. In het pand woonden ongeveer zeshonderd mensen.