Autoriteiten Londen weten niet hoeveel mensen in brandende toren achterbleven

Dat zegt brandweercommandant Dany Cotton donderdagochtend.

De kans is zeer klein dat de achterblijvers de brand hebben overleefd. Het is voor de brandweer nog niet mogelijk om het gehele pand te doorzoeken, het is niet veilig voor hen om naar de randen van het gebouw te lopen. Brandweerlieden zijn tot in de gangen van de hoogste etages doorgedrongen.

Donderdag wordt opnieuw naar de stabiliteit van het pand gekeken. Als die veilig blijkt, kan overal het onderzoek doorgaan, aldus Cotton. Over de oorzaak van de brand is nog steeds weinig bekend.

Eerder werd al bekend dat zeker twaalf mensen zijn omgekomen bij de brand, maar dit aantal loopt naar verwachting dus op. Bijna zeventig mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Overlevenden hebben de nacht in noodopvangen doorgebracht. In de woontoren woonden ongeveer zeshonderd mensen.