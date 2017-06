'Onderzoek naar Trump om belemmering rechtsgang'

Mueller wil voor het onderzoek verschillende mensen bij de inlichtingendiensten ondervragen, onder wie het hoofd van de Nationale Veiligheidsdienst, NSA. De NSA laat in een reactie weten "volledig medewerking te zullen verlenen aan de speciale aanklager". De ondervragingen moeten nog deze week beginnen.

Oud-FBI-directeur Mueller, de voorganger van de door Trump ontslagen James Comey, is onlangs benoemd tot speciale aanklager. Hij pakt het onderzoek dat de FBI onder Comey is gestart verder op. Trump ontsloeg kortgeleden Comey omdat hij niet tevreden was over zijn werk.

Het Witte Huis verwijst alle vragen over het Ruslandonderzoek door naar de persoonlijke advocaat van Trump, Marc Kasowitz. Een woordvoerder van Kasowitz laat weten het FBI-lek "schandelijk, onvergeeflijk en illegaal" te vinden.

Keerpunt

Dat het onderzoek zich nu ook richt op de vraag of Trump de rechtsgang probeerde te belemmeren is een keerpunt. Comey bevestigde onlangs nog voor een Senaatscommissie dat de Amerikaanse president nooit zelf onderwerp was geweest van het onderzoek, dat zou direct zijn veranderd na het ontslag van Comey.

Wel had Trump volgens Comey gevraagd om het onderzoek naar de Russische contacten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken, iets dat Trump weer ontkent.