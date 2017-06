Nederlandse rechter bij Internationaal Zeerechttribunaal

Ze werkt nu nog bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als hoofd van de afdeling Internationaal Recht. Verder is ze hoogleraar Praktijk van het Internationaal Recht bij de Universiteit van Maastricht.

De 56-jarige Lijnzaad vertegenwoordigde ons land in 2013 bij het Zeerechttribunaal in de zaak die Nederland tegen Rusland had aangespannen om het Greenpeace-schip Arctic Sunrise en haar bemanning vrij te krijgen. Nederland won die zaak.

"Dit is een zeer verdiende kroon op haar carrière en tegelijk een enorme uitdaging", aldus Minister Koenders van Buitenlandse Zaken. "Deze verkiezing past in de lange traditie van het Koninkrijk om de internationale rechtsorde te bevorderen. Het vreedzaam beslechten van geschillen tussen staten is daar een belangrijk onderdeel van."

Het tribunaal telt 21 rechters en ziet erop toe dat landen, bedrijven en burgers zich houden aan het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties.