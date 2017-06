Leider Britse Liberaal Democraten Farron stapt op

In een verklaring zei Farron dat hij verscheurd werd tussen "leven als een gelovig christen en dienen als een politiek leider". Hij vindt dat hij handiger had om kunnen springen met vragen over zijn geloof tijdens de verkiezingscampagne, bijvoorbeeld wat betreft zijn kijk op homoseksualiteit waarvoor hij kritiek kreeg uit eigen gelederen.

Farron werd in 2015 leider van de partij als opvolger van Nick Clegg. Die trad af na de toen rampzalig verlopen verkiezingen, waarbij de partij 48 zetels in het parlement verloor. In de afgelopen verkiezingen won de partij vier zetels.