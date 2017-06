Niger pikt tientallen achtergelaten migranten op in de woestijn

Het waren voornamelijk Nigerianen. Een van de migranten overleed kort na aankomst in een IOM-complex in de plaats Dirkou. De overlevenden worden naar de noordelijke stad Agadez gebracht, alvorens ze uiteindelijk worden teruggestuurd naar hun thuisland.

Afrikaanse migranten die proberen Europa te bereiken, reizen vaak via Niger. Het is onbekend hoeveel mensen de tocht door de woestijn niet overleven. Europese landen bieden het land steun in de strijd tegen mensensmokkel; in het afgelopen jaar slaagden door verscherpte bewaking minder migranten erin Libië te bereiken. Vanuit daar maken zij de oversteek.

Eerder deze maand kwamen nog 44 migranten om het leven in de woestijn in Niger. De vrachtwagen waarmee ze door de Sahara reisden, zou onderweg pech hebben gekregen. IOM-teams zoeken nog naar 25 anderen die vermoedelijk zijn verdwaald in de woestijn.