Prominent Republikeins Congreslid geraakt bij schietpartij Virginia

Een schutter met een semi-automatisch wapen opende het vuur bij een honkbalveldje in de stad Alexandria. Daar vond op dat moment een training van een honkbalteam van de Republikeinse partij plaats. Ook vier andere personen zijn geraakt.

De schutter is volgens de Washington Post de 66-jarige James T. Hodgkinson uit Belleville. Hij zou vooraf hebben gevraagd of het een honkbalteam van de Republikeinen of Democraten betrof, berichten verschillende Amerikaanse media.

Senator Bernie Sanders verafschuwde in een verklaring via Twitter de daad van Hodgkinson, die als vrijwilliger zou hebben gewerkt bij het campagneteam van de Democraat voor de laatste presidentsverkiezingen.

Een ander Congreslid die bij de schietpartij was, Mo Brooks, verklaarde voor Amerikaanse media dat Scalise in de heup werd geraakt en geen levensbedreigende verwondingen had. Brooks telde vijftig tot honderd schoten. De federale politie FBI kan nog niet bevestigen of het om een moordaanslag gaat.

Er waren zeker vijftien parlementsleden en een onbekend aantal politiemensen van de parlementsbewaking bij de training.

Scalise

Scalise is een prominent politicus, hij is binnen zijn fractie verantwoordelijk voor de discipline tijdens bijvoorbeeld stemmingen, de zogenoemde whip.

Nadat de schutter het vuur had geopend, schoten politiemensen terug. De dader is daarbij neergeschoten en aangehouden. Hij is later overleden aan zijn verwondingen, meldde de Amerikaanse president Donald Trump woensdag in een persconferentie.

De schutter had op zijn Facebookpagina verschillende negatieve berichten over Trump geplaatst. Volgens zijn broer was de man van slag geraakt door de verkiezing van Trump tot president van de VS.

Trump noemt in een reactie op Twitter het neergeschoten Congreslid Steve Scalise ''een echte vriend en patriot''. Volgens Trump is hij ''zwaargewond maar zal hij geheel herstellen''. Onze gedachten en gebeden zijn bij hem, aldus Trump.