Turkije wil 189 advocaten arresteren om mislukte staatsgreep

Dat meldt staatspersbureau Anadolu woensdag.

De anti-terreurpolitie zocht in acht provincies naar de verdachten, waarvan er inmiddels al 78 zijn opgepakt. Een aantal van de advocaten zou de smartphone-app Bylock gebruiken. Volgens de regering gebruikt het netwerk van Gülen dat programma om versleutelde berichten te versturen.

Het is niet de eerste keer dat juristen in verband worden gebracht met het zogenoemde Gülen-netwerk. De regering maakte vorige maand bekend dat meer dan vierduizend rechters en aanklagers uit hun ambt zijn gezet sinds de couppoging. Gülen heeft altijd ontkend dat hij betrokken was bij de mislukte staatsgreep.

Sinds de poging in juli wachten vijftigduizend mensen in gevangenschap een proces af. Ook zijn er 150 duizend mensen, waaronder soldaten en leraren, ontslagen of geschorst omdat ze banden zouden hebben met terroristische groeperingen.