Twaalf doden bij enorme brand in woontoren Londen

Dat heeft de politie bekendgemaakt. Eerder op de dag sprak een woordvoerder van de brandweer al van een onbekend aantal doden, maar ze wilde niet speculeren over het aantal.

De politie verwacht dat het aantal doden nog oploopt. Ze kan ook niet met zekerheid stellen dat iedereen die in het pand was, nu veilig is. Veel van de bewoners lagen te slapen toen de brand 's nachts ontstond.

De ambulancedienst van Londen laat woensdag weten dat ze 64 mensen hebben vervoerd naar zes ziekenhuizen. Nog eens tien mensen zijn op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Van twintig gewonden is de toestand kritiek.

De toren loopt geen gevaar in te storten. Specialisten die de restanten hebben onderzocht, verklaarden woensdagavond dat brandweerlieden het 27 verdiepingen tellende gebouw zonder gevaar kunnen betreden.

De brandweer wil nog woensdagavond het gebouw in de wijk Kensington binnengaan en blijft sowieso de hele nacht met materieel aanwezig.

Oorzaak

Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Er is gesuggereerd dat het vuur 'simpel' ontstond: door een kortsluiting in een koelkast. Getuigen verklaarden dat de brand ontstond op de tweede verdieping.

De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag en heeft zich snel door de hele torenflat uitgebreid. Om 00.54 uur (plaatselijke tijd) werd er melding gemaakt van het vuur in de Grenfell Tower. De ambulancedienst werd een half uur later opgeroepen.

De Grenfell-toren ligt vlakbij de wijk Notting Hill en telt in totaal 120 appartementen, die in mei zijn gerenoveerd.

De mensen die dakloos zijn geworden, worden voorlopig ondergebracht in een nabijgelegen noodopvang in een groot sportcomplex. De grote aantallen mensen die kwamen kijken, werden door de brandweer op flinke afstand gehouden onder meer omdat er voortdurend grote stukken puin van het gebouw vielen.

Brandveiligheid

Bewoners zeggen al eerder te hebben geklaagd over de brandveiligheid in de Grenfell Tower. Een actiegroep die beheerders en gemeente wees op het brandgevaar, reageerde woensdag in sociale media dan ook met de verzuchting dat hun waarschuwingen aan dovemansoren waren gericht.

De actiegroep heeft de betrokken verhuurinstantie KCTMO (Kensington en Chelsea Tenant Management Organisation) in maart nog beschuldigd van ''criminele nalatigheid'' als het om brandveiligheid gaat.

De groep klaagde naar eigen zeggen onder meer vergeefs bij de eigenaar, de deelgemeente Kensington/Chelsea.

Het pand dat in 1974 gereedkwam, werd in de jaren 2015 en 2016 gerenoveerd en onder meer voorzien van nieuwe ramen en isolatiemateriaal.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft deze geluiden ook gehoord en zegt dat de vragen over de veiligheid beantwoord moeten worden. Enkele bewoners laten weten dat zij het advies kregen om bij een brand in hun appartement te blijven.