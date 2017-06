Doden na aardverschuiving in Bangladesh opgelopen tot 147

Het land werd de afgelopen twee dagen geteisterd door flinke regenbuien. Nu er een einde is gekomen aan de regenval, zijn reddingswerkers in volle gang met de zoektocht naar overlevenden in zowel Bangladesh als het noordoosten van India.

De aardverschuivingen hebben vooral in Bangladesh levens opgeëist. Het gaat onder meer om 98 mensen in Rangamati, 32 in Chittagong and zes in Bandarban. Onder de doden bevinden zich vier militairen die door een aardverschuiving vast kwamen te zitten. In India zijn zeker elf mensen omgekomen.

Bij soortgelijk voorval tien jaar geleden in Chittagong kwamen meer dan 130 mensen om het leven.