Zware aardbeving treft steden in grensgebied tussen Mexico en Guatemala

De dichtstbijzijnde Guatemalteekse steden zijn San Marcos en San Pablo, die beide dicht bij de grens met Mexico liggen. USGS schat dat in deze regio rond het epicentrum 45,6 miljoen mensen wonen, die de aardbeving gevoeld kunnen hebben.

De autoriteiten moeten nog precies bepalen wat de schade is. Op sociale media plaatsen bewoners en lokale journalisten al foto's van beschadigde huizen. Volgens Reuters viel in het getroffen gebied in Guatemala de stroom uit en raakte één persoon gewond toen een kerkje ineenstortte.

In de deelstaat Chiapas in het zuidoosten van het land (tegen de grens met Guatemala) is schade aan gebouwen.

Geen tsunamigevaar

De aardbeving werd rond 01.00 uur 's nachts lokale tijd geregistreerd. Kort daarvoor waren ook al kleinere bevingen geweest aan de Mexicaanse kust. Er is geen tsunami-alert uitgegeven door het waarschuwingscentrum voor de Stille Oceaan (PTWC). Dat onderzoekscentrum, dat is gevestigd op het eiland Hawaii, registreerde een magnitude van 7,0.

In 2012 werd Guatemala door een "oppervlakkige" aarbeving getroffen, die een magnitude had van 7,4. Door dat natuurgeweld kwamen toen ongeveer vijftig mensen om en stortten huizen en gebouwen in.