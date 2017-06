Meerdere gewonden bij enorme brand in woontoren Londen

De toren ligt vlakbij de wijk Notting Hill en telt in totaal 120 appartementen. Een evacuatie is nog gaande, aldus de politie op Twitter. Volgens verschillende Britse media zitten er nog mensen vast in de toren.

Ook omwonenden worden geëvacueerd en omliggende straten zijn afgesloten voor het verkeer. Ruim veertig brandweerwagens zijn op de locatie aanwezig. Volgens de brandweer heeft het vuur zich verspreid over de bovenste 26 etages van het gebouw.

De brand brak uit in de nacht van dinsdag op woensdag. Om 00.54 uur (plaatselijke tijd) werd er melding gemaakt van het vuur in de Grenfell Tower. De oorzaak is nog onbekend.

Op video's op social media zijn grote vlammen zichtbaar.