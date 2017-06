Doden en tientallen gewonden bij enorme brand in woontoren Londen

Een woordvoerder van de brandweer zei tijdens een persconferentie dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen, maar dat ze niet wil speculeren om hoeveel doden het gaat. "Het exacte aantal is niet te noemen en we willen geen incomplete informatie geven", aldus de brandweer.

De brand is door nog onbekende oorzaak op de tweede verdieping begonnen en heeft zich snel door de hele torenflat uitgebreid. Om 00.54 uur (plaatselijke tijd) werd er melding gemaakt van het vuur in de Grenfell Tower. Volgens de woordvoerster, die al bijna dertig jaar bij de brandweer werkt, is dit "een ongekend incident". Ze heeft nog nooit zo'n ernstige brand meegemaakt.

Redden

De brandweer zegt vlak na het uitbreken van de brand er in geslaagd te zijn snel veel mensen te redden uit de brandende torenflat. Maar de brandweerlieden zijn uiteindelijk niet verder doorgedrongen dan de negentiende en twintigste verdieping van het pand, aldus brandweerchef Dany Cotton.

De brandweer was woensdagmorgen bang dat het gebouw zou instortten, maar Cotton zei later dat de reddingswerkers er veilig kunnen werken. Inmiddels hebben bouwkundig specialisten aangegeven dat er geen gevaar is op instorting van de Grenfell Tower.

De toren staat vlakbij de wijk Notting Hill en telt in totaal 120 appartementen, die in mei zijn gerenoveerd. Enkele bewoners zijn opgevangen in een buurtcentrum, schrijft een journaliste van The Guardian.

Brandveiligheid

Bewoners zeggen al eerder te hebben geklaagd over de brandveiligheid in de Grenfell Tower. Een actiegroep die beheerders en gemeente wees op het brandgevaar, reageerde woensdag op sociale media dan ook met de verzuchting dat hun waarschuwingen aan dovemansoren waren gericht.

De actiegroep heeft de betrokken verhuurinstantie KCTMO (Kensington en Chelsea Tenant Management Organisation) in maart nog beschuldigd van "criminele nalatigheid" als het om brandveiligheid gaat.

De groep klaagde naar eigen zeggen onder meer vergeefs bij de eigenaar, de deelgemeente Kensington/Chelsea. Het pand dat in 1974 gereedkwam, werd in de jaren 2015 en 2016 gerenoveerd en onder meer voorzien van nieuwe ramen en isolatiemateriaal.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft deze geluiden ook gehoord en zegt dat de vragen over de veiligheid beantwoord moeten worden. Enkele bewoners laten weten dat zij het advies kregen om bij een brand in hun appartement te blijven.