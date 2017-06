Minister van Justitie VS ontkent contact met Russen over verkiezing

Dat zei Sessions onder ede tijdens een hoorzitting van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat.

De voormalige Republikeinse senator van de staat Alabama stelde bovendien dat niemand van het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump contact heeft gehad met vertegenwoordigers van de Russische overheid.

"De suggestie dat ik deelnam aan een samenzwering of dat ik überhaupt wist van een samenzwering om dit land, dat ik 35 jaar lang heb gediend, te beschadigen of onze democratie te ondermijnen is een verwerpelijke en afschuwelijke leugen", zei Sessions in zijn openingswoord.

Sessions heeft eerder al laten weten dat hij de Russische ambassadeur Sergey Kislyak twee keer heeft ontmoet, maar dat ging volgens de Justitieminister niet over de verkiezingen. Die verklaring werd eerder in twijfel getrokken.

Een derde gelegenheid waar Sessions Kislyak zou hebben ontmoet was een bijeenkomst in het Mayflower hotel in Washington, maar Sessions zegt zich niet te herinneren dat hij de ambassadeur daar heeft gesproken. "En als ik hem al heb gesproken ging dat niet over iets ontoelaatbaars."

Terugtrekking

Sessions heeft zich eerder teruggetrokken uit het Ruslandonderzoek. Volgens de minister heeft hij dat gedaan omdat hij campagne-adviseur van Trump is geweest en de regels van zijn ministerie dat voorschrijven. "Ik heb me niet teruggetrokken omdat ik iets fout heb gedaan tijdens de campagne. Ik heb ook geen documenten of andere belangrijke informatie in het onderzoek gezien."

De voormalige FBI-directeur James Comey zei vorige week in een ander verhoor dat Sessions zich heeft teruggetrokken "om een keur aan redenen". "Er zijn feiten die ik niet openbaar kan bespreken die zijn continue betrokkenheid bij het Ruslandonderzoek problematisch zouden maken", liet Comey toen optekenen.

Sessions zei wel te geloven dat Russen zich met de Amerikaanse verkiezingen hebben bemoeid. "Daar zijn al onze inlichtingendiensten het over eens." Sessions zei wel dat hij niet goed op de hoogte is van de beschuldigingen richting Rusland. Op de vraag of hij ooit gebriefd is over de Russische bemoeienissen moest Sessions toegeven dat dat nooit het geval is geweest. "Ik weet niets meer dan wat ik in de kranten lees."

Verwijten

De justitieminister kreeg verwijten van de Democratische leden van de commissie over het feit dat hij zich niet uit wil laten over gesprekken met de president.

Sessions doet dat naar eigen zeggen "om de grondwettelijke rechten van de president te beschermen." Volgens commissielid Martin Heinrich belemmert Sessions het onderzoek. Commissielid Kamala Harris vond dat Sessions te vaak zaken "niet meer wist", of "niet kon herinneren".

De Republikeinse Senator Tom Cotton liet in niet te misverstane bewoordingen weten dat het onderzoek tot nu toe niets heeft opgeleverd en dat er ook geen concrete verdenkingen zijn. Hij verwees spottend naar spionageboeken en films. "Houdt u van James Bond?", vroeg hij aan Sessions. "Ja", antwoordde die. Ook andere Republikeinse leden van de commissie lieten blijken niet te geloven dat Sessions, of Trump, iets fout heeft gedaan."

Trump

Comey zei in het verhoor ook dat hij Sessions had gevraagd om hem "nooit meer alleen te laten met Trump". De president zou toen in een gesprek onder vier ogen met Comey hebben gezegd dat "hij hoopte dat Comey als FBI-directeur het onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn kon laten vallen".

Sessions hoort als minister van Justitie en als superieur van de FBI-directeur aanwezig te zijn bij zulke gesprekken. De minister zei dinsdag dat Comey daar misschien wel gelijk in heeft gehad. "Maar over de inhoud van het gesprek met de president heeft Comey niets tegen mij gezegd. En eigenlijk is die verantwoordelijkheid voor mijn ondergeschikte Rod Rosenstein."

Sessions zei bovendien niet te weten of Trump gesprekken in het Witte Huis opneemt, iets waar Trump eerder in een tweet op hintte.

Ontslag

Comey werd volgens de officiële lezing mede ontslagen op advies van Sessions en diens ondergeschikte Rosenstein, omdat Comey geen goede leiding gaf aan de FBI. Op de vraag van Democratische commissie vice-voorzitter Mark Warner of hij met Comey over diens functioneren had gesproken, antwoordde Sessions: "Nee ik heb de redenen niet met Comey besproken. We wilden ook gewoon een frisse start."

Warner sprak zijn verbazing uit over die lezing, omdat het "wel merkwaardig is dat Comey werd ontslagen toen het Ruslandonderzoek ging lopen". Comey zelf stelde vorige week dat hij vanwege het Ruslandonderzoek is ontslagen, en nergens anders om.