Juridische stappen tegen Hongarije en Polen om vluchtelingendeal

De commissie is het al langer zat dat landen hun afspraken niet nakomen en had de actie al aangekondigd. De zogeheten inbreukprocedure is een eerste stap. Bij aanhoudende weigering kunnen forse boetes volgen.

"Wij hopen dat deze drie landen hun positie heroverwegen", zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) dinsdag. Hij wees op de principes van gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit. Opnieuw maande hij de EU-landen het tempo van herverdeling verder op te voeren.

Slowakije, dat slechts zestien mensen liet overkomen, ontspringt de dans vooralsnog. Onder meer dat land stemde in 2015 tegen de verplichte herverdeling, maar is er net als de andere landen aan gebonden. Oostenrijk staat nog op nul, maar omdat het land onlangs toezegde er vijftig op te nemen, volgt nu geen strafmaatregel.

De lidstaten verplichtten zich in 2015 in twee jaar tijd tot 160 duizend asielzoekers uit Griekenland en Italië te herverdelen over Europa. De lidstaten hebben er tot nu ruim 20.869 laten overkomen, veelal Syriërs en Eritreeërs. Nederland nam er 1907 op.