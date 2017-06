Noord-Korea laat Amerikaanse student na anderhalf jaar vrij

Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson dinsdag gemeld, zo schrijft persbureau AP. "Warmbier is weer onderweg naar zijn familie in de Verenigde Staten", luidt een verklaring van de minister.

De ouders van Warmbier vertellen aan The Washington Post dat het om een medische evacuatie gaat en dat de jongen eerst is overgebracht naar een Amerikaanse militaire basis. Warmbier zou al meer dan een jaar in een coma liggen.

De student was volgens de Noord-Koreaanse overheid het land binnengekomen "om de eenheid van het land te vernietigen". Hij zou uit zijn hotel een vlag hebben gestolen met een propagandaslogan erop. Warmbier werd in maart 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar.

De 22-jarige student heeft de diefstal bekend en zei dat hij de vlag in opdracht probeerde te stelen. Hij noemde het in een persconferentie de grootste fout van zijn leven.

Misdaad

"Ik had me nooit moeten laten overhalen door de Amerikaanse regering om een misdaad te begaan in dit land", aldus Warmbier destijds. "Ik wens dat de Amerikaanse regering mensen zoals ikzelf in de toekomst niet langer manipuleert om misdaden te plegen tegen andere landen."

Onduidelijk is of hij de bekentenis onder dwang heeft afgelegd. In Noord-Korea leggen buitenlanders vaker een openbare schuldbekentenis af.

Momenteel zitten nog drie Amerikanen vast in Noord-Korea.