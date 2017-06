Honderden vluchtelingen Irak ziek door voedselvergiftiging

Meer dan driehonderd mensen moesten worden overgebracht naar ziekenhuizen na de iftar, de eerste maaltijd na zonsondergang voor moslims die de ramadan in acht nemen.

Vluchtelingen begonnen volgens een Iraakse parlementariër over te geven of vielen flauw na rijst, kip, yoghurt en soep te hebben gegeten.

Volgens het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, had een hulporganisatie uit Qatar een lokaal restaurant ingeschakeld om in voedsel te voorzien. Andere organisaties konden dat niet bevestigen. In het vluchtelingenkamp zijn ongeveer 6300 mensen ondergebracht. Zij zijn in veel gevallen gevlucht voor de strijd in Mosul.