Puerto Rico kiest voor toetreding tot VS in niet-bindend referendum

De uitslag van het referendum is niet bindend, maar is wel een signaal voor Washington.

Sinds 1971 zijn de Puerto Ricanen niet-incorporeerd territorium van de Verenigde Staten. In het referendum kon gekozen worden of de Puerto Ricanen op dezelfde voet verder willen, een volwaardige staat van de VS willen worden of volkomen onafhankelijk willen zijn.

Ongeveer een 500.000 mensen stemden voor toetreding tot de VS, veel meer dan de 7.600 mensen die er voor kozen een territorium te blijven en de 6.700 die volledige onafhankelijkheid wilden, aldus persbureau AP.

De opkomst voor het referendum was echter zeer laag. Slechts 23 procent van de inwoners is naar de stembus gegaan.

Het is de vijfde keer in de geschiedenis dat de inwoners van Puerto Rico naar de stembus gaan om een beslissing te nemen over hun staatskundige status.