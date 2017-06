Britse premier May verzekert zich van steun Noord-Ierse protestanten

De Noord-Ierse partij, die tien zetels heeft in het Lagerhuis, is bereid May in het parlement aan de benodigde stemmen te helpen om op hoofdlijnen te kunnen doorregeren, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van het regeringsbudget. De DUP zal geen coalitie vormen met de Conservatieven.

Een woordvoerder van de premier zei: "Wij verwelkomen deze afspraak, die de stabiliteit en de zekerheid kan leveren die het hele land nodig heeft op weg naar de Brexit en daarna."

Downing Street weigerde details over de overeenkomst te geven, meldt de BBC. Die worden maandag besproken door het kabinet, aldus de woordvoerder.

Brexit

De leider van de Liberal Democrats, Tim Farron, vond dat een onbevredigend antwoord. Hij spoorde May aan de details "onmiddellijk" bekend te maken. "De acties van deze regering zullen een sterke invloed uitoefenen op de onderhandelingen over de Brexit en de toekomst van ons land."

"Op een kritiek moment zoals dit moet de premier duidelijk zijn naar het volk over de afspraak die ze achter gesloten deuren met de DUP heeft bekonkeld", aldus Farron.

Labour-leider Jeremy Corbyn heeft al aangekondigd te zullen doen om te voorkomen dat de Conservatieven een regering kunnen vormen.

De Britse minister-president hoopte dat nieuwe verkiezingen Labour naar de anonimiteit zouden verwijzen en haar een extra groot mandaat zouden geven voor de Brexit-onderhandelingen. May kwam donderdag zwaar bedrogen uit.

Milities

Met hulp van de Noord-Ierse Unionisten, de partij van de overleden dominee Ian Paisley, lijkt de vleugellamme May toch een werkbare meerderheid te hebben.

Onomstreden is de partij niet: de DUP is tegen zaken die in de rest van het Verenigd Koninkrijk zijn toegestaan, zoals abortus en het homohuwelijk. Bovendien wordt breed aangenomen dat de partij nauwe contacten onderhield met protestantse milities in Noord-Ierland.

In Londen demonstreerden zaterdag honderden mensen tegen het sociaal-conservatieve gedachtengoed van de Noord-Ierse partij.