Afghaanse militair schiet Amerikaanse soldaten dood in oosten Afghanistan

Dat hebben Amerikaanse officials gezegd op voorwaarde van anonimiteit.

Lokale autoriteiten spraken eerder van twee doden en twee gewonden. De Afghaanse dader is doodgeschoten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde alleen dat er ,,een incident in het oosten van Afghanistan'' was maar gaf verder nog geen informatie.

Speciale eenheden van de VS zijn in het gebied actief bij de bestrijding van Islamitische Staat en de Taliban. Deze laatste groepering claimde dat de schutter een van hun mannen was. Een woordvoerder van het Witte Huis liet weten dat president Donald Trump ,,de ontwikkelingen in Afghanistan op de voet volgt''.