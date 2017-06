Britse premier May vormt regering in samenwerking met partij DUP

DUP treedt echter niet officieel toe tot de regering, zo heeft May bekendgemaakt in een toespraak na haar bezoek aan de Britse koningin Elizabeth II.

Volgens May doet een samenwerking met DUP recht aan de uitslag van de tussentijdse verkiezingen die donderdag werden gehouden in het Verenigd Koninkrijk. May stelde dat de Conservatieven en DUP samen de meeste stemmen hebben behaald en dat het logisch is dat deze partijen gaan samenwerken.

De Britse premier stelde daarnaast dat ze in het verleden vaker samengewerkt heeft met DUP en dat de partijen een goede relatie hebben. "Dat geeft vertrouwen om met hen te regeren", aldus May. "Een nieuwe regering zal werken aan zekerheid en aan een stabiele toekomst voor het Verenigd Koninkrijk", zei de premier.

De Conservatieven en DUP hebben samen een meerderheid in het Lagerhuis. De Conservatieven houden 318 zetels, DUP wint licht en krijgt 10 zetels. Beide partijen bezetten dan een krappe meerderheid van 328 zetels van de in totaal 650 zetels in het Britse Lagerhuis.

Brexit

May schreef de tussentijdse verkiezingen uit in april, omdat zij een groter mandaat wilde krijgen voor de onderhandelingen van een vertrek uit de Europese Unie.

Ondanks het feit dat de Conservatieven hun meerderheid in het Lagerhuis zijn verloren, zei May dat de vorming van de nieuwe regering geen gevolgen heeft voor de Brexit. De procedures rond de zullen doorgaan zoals gepland. Dat betekent dat de Britse regering over tien dagen zal beginnen aan de onderhandelingen met de EU over de voorwaarden waaronder het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten.

Premier May zei verder dat ze haar best zal blijven doen om te bouwen aan een land waar niemand achtergesteld zal raken.

Ook benoemde ze specifiek dat een nieuwe regering zich actief in zal blijven zetten in de strijd tegen terrorisme. Hiermee verwees May naar de recente aanslagen in Londen en Manchester.

Labour

Grote winnaar van de verkiezingen was de Labour Partij. De partij won meer dan dertig zetels en komt uit op een totaal van 261 zetels in het Lagerhuis.

Partijleider Corbyn zei ook te willen onderzoeken of hij een minderheidsregering kon vormen, maar het initiatief om een regering te vornen ligt in eerste instantie bij de grootste partij in het Lagerhuis, in dit geval de Conservatieve Partij van premier May.