Kritische reacties op uitslag verkiezingen Verenigd Koninkrijk

Wat de uitslag van de Britse verkiezingen betekent voor de Brexit ''moeten we bezien'', twittert premier Mark Rutte vrijdagochtend in een eerste reactie. ''Nederland is klaar voor samenwerking.''

De EU-commissaris Günther Oettinger (Budget en Personeel) heeft gezegd dat het onzeker is of de onderhandelingen over de Brexit op tijd kunnen beginnen, nu er geen duidelijke winnaar kan worden aangewezen na de verkiezingen. Tegen de zender Deutschlandfunk zei Oettinger dat de Britten als verzwakte onderhandelingspartner voor een slechter resultaat kan zorgen.

Kritisch

Carl Bildt, medevoorzitter van de Europese raad van Buitenlandse Zaken en voormalig minister-president van Zweden, reageert kritisch op de verkiezingsuitslag: "Dit kunnen rommelige jaren voor het Verenigd Koninkrijk worden." Hij noemde het "de prijs die betaald moet worden voor gebrek aan goed leiderschap".

Ook Nigel Farage, voormalig leider van anti-EU-partij Ukip, laat op Twitter van zich horen. Hij schrijft dat de Britten onderweg waren om uit de Europese Unie te stappen en dat May het met vroegtijdige verkiezingen "op het spel heeft gezet".

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Claudia Roth zei tegen zender ZDF dat er geen tijd meer mag worden verspild. "We moeten zo snel mogelijk beginnen aan de Brexit-onderhandelingen." De Tsjechische premier Bohuslav Sobotka kwam met een vergelijkbare reactie. "Ik hoop dat het niet te lang duurt om een regering te vormen want we hebben al veel tijd verloren sinds Brexit officieel is aangekondigd."