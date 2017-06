Politie Melbourne doet invallen na terroristische gijzelingsactie

Over het aantal arrestaties heeft de politie geen melding gedaan.

''Ik ben deze ochtend gebrieft dat er op dit moment huiszoekingen zullen plaatsvinden in Melbourne'', zei Andrews tegen Sky News. ''We zijn beperkt in wat we kunnen zeggen, maar ze staan in verband met de vreselijke tragische gebeurtenissen van maandag in de wijk Brighton.''

De gijzelnemer, Yacqub Khayre, schoot in de hal van een flatgebouw een man dood en gijzelde een vrouw. Agenten schoten hem dood toen hij al schietend naar buiten kwam. Drie agenten raakten gewond, de gegijzelde vrouw bleef ongedeerd.