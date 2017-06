Exitpoll: Britse Conservatieven winnen verkiezingen maar verliezen meerderheid

De exitpoll werd uitgevoerd door de Britse zenders BBC, ITV en Sky.

Volgens de peiling zullen de Conservatieven 314 zetels in het Lagerhuis krijgen. Dat zou betekenen dat de partij van May 12 zetels tekortkomt voor een absolute meerderheid.

Labour krijgt in de peiling 266 zetels, de Liberaal-Democraten 14 en de SNP 34. De voorspelling is dat de rechts-populistische en eurosceptische UK Independence Party (UKIP) geen zetels zal winnen.

Dat zou een pyrrusoverwinning zijn voor de Conservatieve Partij: gezien de grote verdeeldheid over de Brexit in het Britse politieke landschap wordt het een ingewikkelde klus om een regeringscoalitie te vormen of bondgenootschappen aan te gaan die een minderheidsregering mogelijk maken.

Kleine verschillen

De BBC meldt een klein uur na het verschijnen van de exitpeiling dat er zich in 76 Britse kiesdistricten nog geen duidelijke winnaar aftekent, omdat de verschillen tussen de partijen te klein zijn. Die districten kunnen het verschil maken tussen een meerderheid van de Conservatieven en een 'hung parliament' (minderheidsregering).

De stembussen sloten om 23.00 uur (Nederlandse tijd). De eerste lokale verkiezingsresultaten worden na middernacht verwacht, de definitieve resultaten vrijdag na het middaguur.

Geen coalitie

De Liberal Democrats zullen niet in een coalitieregering stappen, zei partij-icoon Menzies Campbell tegen de BBC. Volgens Campbell is zijn partij zwaar gestraft voor de vorige regeringsdeelname. Het lijkt hem wel mogelijk om per onderwerp te kijken of de partij de regering kan steunen, of die nou van Labour of van de Conservatieven is.

De Liberal Democrats, toen onder leiding van de half-Nederlandse Nick Clegg, vormden van 2010 tot 2015 een coalitie met de Conservatieven van David Cameron.

Breed mandaat

De Britten gingen donderdag naar de stembus om de 650 leden van het Lagerhuis te kiezen. De vervroegde verkiezingen werden afgelopen april uitgeschreven door premier Theresa May.

Zij hoopte zo een breder mandaat te verkrijgen voor de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de Europese Unie, de zogeheten Brexit. Als de resultaten uit de exitpolls dichtbij de uiteindelijke resultaten liggen, is May daar niet in geslaagd en komt haar premierschap mogelijk op losse schroeven te staan.