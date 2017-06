Stemlokalen in Verenigd Koninkrijk geopend voor verkiezingen parlement

De vervroegde verkiezingen werden afgelopen april uitgeschreven door premier May. Zie hoopt zo een breder mandaat te verkrijgen voor de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de Europese Unie, de zogeheten Brexit.

De Conservatieve Partij van premier Theresa May gaat voorlopig wel voorop in de peilingen, maar lijkt bij deze verkiezingen geen absolute meerderheid te behalen. In de afgelopen peilingen stond de belangrijkste tegenhanger Labour wel op winst, maar ook die partij weet alleen geen meerderheid te behalen in het Britse parlement.

Lagerhuis

De Conservatieven bezetten momenteel 330 zetels in het Lagerhuis, Labour 229. De derde partij is de Scottish National Party met 54 zetels. De rest van de zetels zijn in handen van kleinere partijen die allemaal nog geen tien zetels bezetten. Dat zijn onder meer de Liberal Democrats (9) en de Democratic Unionist Party (8).

De stembussen sluiten donderdag om 22.00 uur (lokale tijd), of kort daarna bij extreme drukte. De eerste voorlopige resultaten worden donderdag rond middernacht (1.00 uur Nederlandse tijd) verwacht.

De volledige en officiële resultaten zijn naar verwachting vrijdag bekend.