Amerikaanse ambtenaar aangeklaagd voor lekken informatie NSA

Volgens het ministerie van Justitie ontvreemdde de 25-jarige Reality Leigh Winner documenten over Russische hackpogingen uit een overheidsgebouw in de staat Georgia en speelde deze door aan het onlinenieuwsmedium The Intercept.

De vrouw werd een uur nadat het artikel op die site verscheen, opgepakt. Winner zou inmiddels hebben toegegeven dat zij de informatie gelekt heeft, blijkt uit een rechtbankdocument van de FBI.

In de documenten stond volgens The Intercept informatie over hoe de Russen bij een leverancier en ontwikkelaar van verkiezingssoftware probeerden binnen te dringen. Volgens de website gaat het om een product gemaakt door VR Systems, een leverancier van verkiezingssoftware en -hardware die in acht staten gebruikt worden. Hier zou meerdere keren aan gerefereerd worden in het document van de NSA.

Ook verstuurden de hackers phishing e-mails in een poging de stemmachines binnen te dringen. Het nieuw gepubliceerde materiaal heeft echter geen bewijzen geleverd dat dat ook daadwerkelijk is gelukt. Een Amerikaanse autoriteit heeft tegenover CNN bevestigd dat het document een echt, geheim document van de NSA is.

Poetin

De publicatie van The Intercept volgt kort op de uitspraken van de Russische president Poetin over de vermeende banden tussen Rusland en de Trump-campagne. Tegenover de talkshowhost Megyn Kelley zei hij geen belastend materiaal te hebben over president Trump.