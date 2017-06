Dader steekpartij Duitsland was misdadiger met enkelband

Dat hebben het Openbaar Ministerie van Regensburg en de politie van Oberpfalz maandag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. De achtergrond van zijn daad is onduidelijk. De 47-jarige moeder van de jongen raakte ernstig gewond en kan nog niet worden verhoord.

De districtsautoriteiten lieten weten dat de man (41), die zaterdag stierf door een politiekogel, eigenlijk uitgezet had moet worden naar Afghanistan. Hij maakte daar in 2014 met succes bezwaar tegen omdat hij als christen zijn leven niet zeker zou zijn in zijn geboorteland.

De Afghaan stond in Duitsland als gedoogde asielzoeker geregistreerd. In oktober 2009 kreeg hij van de rechter in München een gevangenisstraf van vijf jaar en tien maanden wegens brandstichting. Begin 2015 kwam hij vrij en belandde met een verplichte enkelband om in het opvangcentrum Arnschwang.