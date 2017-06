Grote explosie bij complex voor petrochemie in China

Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Ook de omvang van de schade en de oorzaak van de ontploffing zijn nog onbekend. De explosie had plaats rond 01.00 uur lokale tijd.

In China gebeuren vaker incidenten in de industriesector. In 2015 kwamen meer dan 170 mensen om het leven bij een reeks explosies in een chemisch pakhuis in de havenstad Tianjin.

Uit onderzoek bleek toen dat de explosies waren veroorzaakt doordat gevaarlijke stoffen onzorgvuldig en illegaal op het terrein waren weggezet. Daarvoor kregen 25 ambtenaren en 24 mensen uit het bedrijfsleven celstraffen opgelegd. De straffen variëren van een half jaar tot een voorwaardelijke doodstraf.