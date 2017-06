Zeker 36 doden door aanval gewapende man in hotel Filipijnse hoofdstad

Dat bevestigt de politie, die meldt dat het niet ging om terrorisme, maar dat lijkt het op een mislukte overval.

De man drong het casino binnen, schoot in het rond, en stak enkele speeltafels in brand. Hij pleegde later zelfmoord door zichzelf in brand te steken. Volgens AFP zou de schutter niet van Filipijnse afkomst zijn.

De meeste van de 36 doden zouden zijn omgekomen door verstikking ten gevolge van rookinhalatie, meldt de politiechef van Manilla, Oscar Albayalde. "Wat hun dood heeft veroorzaakt was dikke rook. De kamer was bekleed met vloerbedekking en de speeltafels waren ook zeer brandbaar."

Enkele schutter

De politiechef stelt dat het om een enkele schutter ging, die niet gericht op mensen schoot. De politie heeft de situatie onder controle en is bezig met onderzoek.

De aanval heeft geen link met Islamitische Staat (IS). Een woordvoerder van de president stelt dat er geen verband is tussen de gevechten op Mindanao tussen de groep Maute, een aan IS-gelieerde organisatie, en het Filipijnse leger.

Het hotel, dat gelegen is in de buurt van het vliegveld, is ondertussen ontruimd. De politie en het leger zijn aangekomen bij het hotel en hebben het gebied afgezet.

Maute

Op meerdere plekken in de Filipijnen is het momenteel onrustig. Zo begonnen eind mei gevechten op het zuidelijke eiland Mindanao tussen de groep Maute, een aan IS-gelieerde organisatie, en het Filipijnse leger.

Tienduizenden inwoners van de stad Marawi sloegen op de vlucht nadat Maute een deel van de stad overgenomen had. Het grootste gedeelte van Marawi is inmiddels weer in handen van het Filipijnse leger.