Referendum in Venezuela om plan president Maduro

Dat heeft Maduro donderdag aangekondigd. "Het is nu aan de Venezolanen om te zeggen of ze er mee eens zijn of niet", verklaarde de president zijn beslissing op de nationale televisie. Het gaat om een consulterend referendum, wat betekent dat de volksraadpleging niet bindend is en Maduro de uitslag niet hoeft te respecteren.

Maduro is al langer bezig met zijn plan om de grondwet te laten herschrijven door een speciaal daarvoor bijeengeroepen burgerraad. Volgens tegenstanders krijgt hij door die wetswijziging meer macht.

Een datum voor het referendum is nog niet bekend. In juli gaan de Venezolanen wel naar de stembus om een nieuw congres te kiezen. In december volgen dan de lokale en regionale verkiezingen voor burgemeesters en gouverneurs.

Die verkiezingen stonden eigenlijk al voor 2016 gepland.

Onrust

In het Zuid-Amerikaanse land is het al lange tijd onrustig. Venezuela heeft enorme olievoorraden maar verkeert in een diepe crisis. Al maanden protesteren de inwoners tegen het regeringsbeleid. De oppositie eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor het parlement en betere verzorging van de burgers met levensmiddelen en medicijnen.

In het meer dan dertig miljoen inwoners tellende land, dat slechts 30 kilometer van Aruba ligt, heerst gebrek aan vrijwel alles, inclusief voedsel en medicijnen. Het geld, de munt bolívar, is waardeloos bij een inflatie van 800 procent (2016) en het bruto binnenlands product kromp vorig jaar met 19 procent.

Het is moeilijk voor te stellen dat dit land op enorme olievoorraden rust en eerder het rijkste van het continent was.

Protesten

De misdaad is er al jaren uiterst moorddadig, maar ook het protest en de knokploegen, de 'colectivos', die Maduro inzet, worden steeds gewelddadiger. En door nijpende tekorten aan van alles, slaan protesten snel om in plunderingen. Op veel plaatsen lijkt het land in oorlog, met smeulende of brandende blokkades waarmee gemaskerde afpersers straten versperren en uitgebrande winkels.

Maduro heeft al sinds 2015 geen meerderheid meer in het parlement dat hij daarom buiten spel zet. Hij wil nu een referendum houden over zijn en plan en in juli een 'grondwetgevende vergadering' vormen. Bovendien komen er dan in december ook verkiezingen in de deelstaten.

De oppositie ziet in Maduro's plan een truc om het parlement op te heffen en een dictatuur te vestigen. Het zou niet zijn eerste juridische truc met dit doel voor ogen zijn.