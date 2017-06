Gewonden na explosie in hotel in Filipijnse hoofdstad Manilla

Op beelden is te zien dat er ook grote rookpluimen opstijgen vanuit het hotel. De brandweer zegt dat er brand woedt op de tweede verdieping, maar dat ze niet bij de brandhaard kunnen komen, vanwege het feit dat er nog sprake zou zijn van een "aanhoudende situatie". Wat er precies aan de hand is in het hotel, is echter onduidelijk.

Het hotel, dat gelegen is in de buurt van het vliegveld, is ondertussen ontruimd. De politie en het leger zijn aangekomen bij het hotel en hebben het gebied afgezet. Er wordt momenteel onderzoek gedaan.

Bronnen stellen dat er gezocht wordt naar een dader. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de situatie ter plaatse, zegt IS al verantwoordelijk te zijn voor de explosie in het hotel. Autoriteiten in de Filipijnen hebben nog geen mededelingen gedaan over de achtergrond van het incident.

Maute

Op meerdere plekken in de Filipijnen is het momenteel onrustig. Zo begonnen eind mei gevechten op het zuidelijke eiland Mindanao tussen de groep Maute, een aan IS-gelieerde organisatie, en het Filipijnse leger.

Tienduizenden inwoners van de stad Marawi sloegen op de vlucht nadat Maute een deel van de stad overgenomen had. Het grootste gedeelte van Marawi is inmiddels weer in handen van het Filipijnse leger.