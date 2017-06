Alle elf gewonde scholieren busongeluk Frankrijk uit ziekenhuis

Vier leraren en de chauffeur van de bus, die met een traumahelikopter zwaargewond was afgevoerd, liggen nog in het ziekenhuis, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen NU.nl.

Over hun toestand is nog niets bekend. De school zei eerder al dat er niemand in levensgevaar verkeert.

De bus met scholieren botste donderdagochtend op de A16 tussen Duinkerken en Calais op een vrachtwagen. Bij het ongeluk zijn 22 gewonden gevallen.

Schooluitje

In de bus zaten leerlingen van mavo-3 van het Strabrecht College uit Geldrop. Aan boord zaten in totaal vijftig scholieren en zes begeleiders. De bus was op weg naar een schooluitje in Londen.

De Poolse vrachtwagenchauffeur kwam tot stilstand nadat hij in slaap gevallen zou zijn, waarna de bus op de vrachtwagen inreed.

Terugreis

Ondertussen is er begonnen met de organisatie van de terugreis van de leerlingen naar Nederland. Sommige scholieren willen echter niet meer met een bus naar huis na het ongeluk. Voor hen wordt een andere oplossing gezocht.

Inmiddels is ook een aantal ouders naar Frankrijk afgereisd om hun kinderen op te halen. Volgens het Stabrecht College in Geldrop gaat het om een "handjevol" ouders.