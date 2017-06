Gewonden bij botsing vrachtwagen met bus Nederlandse scholieren Frankrijk

Volg hier ons liveblog.

Dat heeft de school bevestigd aan Omroep Brabant. Het gaat om leerlingen van mavo-3 van het Stabrecht College uit Geldrop. Aan boord zouden vijftig scholieren en zes begeleiders zitten. De bus was op weg naar Londen.

De Poolse vrachtwagenchauffeur zou in slaap gevallen zijn. De buschauffeur is afgevoerd met een traumahelikopter.

De school meldt aan NU.nl dat de kinderen die niet gewond zijn geraakt worden opgevangen in een school in de buurt. De school in Geldrop houdt een bijeenkomst voor de ouders.

Londen

Een van de vaders van de kinderen vertelt aan NPO Radio 1 dat er tien kinderen gewond zijn geraakt. De bus was woensdagnacht om 1.00 uur uit Geldrop vertrokken. Bij Calais zouden de scholieren met de trein naar Londen gaan.

"Even voor 4.30 uur werden we gebeld dat er een ongeluk was gebeurd. Mijn zoon zei dat hij blij was dat hij nog leeft. Hij had last van zijn been en zijn knieën omdat hij bekneld heeft gezeten. Hij zat nog aan de kant van de weg te wachten tot ze zouden worden nagekeken door ambulancepersoneel. We wachten nu af wat er gaat gebeuren", aldus de vader.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het de situatie in kaart brengt en dat het verder nog geen details heeft.