Europol vraagt met foto's objecten om hulp kinderpornozaken

Zo zie je foto's van bijvoorbeeld een shampoofles, delen van behang, kledingstukken en een plastic tas. Europol hoopt dat burgers op basis van deze objecten kunnen helpen met identificatie van de locatie en het redden van de slachtoffers.

Kleine tips kunnen soms helpen om een zaak op te lossen, meent Europol. Een kleine aanwijzing kan de opsporingsdienst al helpen in het oplossen van een kinderpornozaak.

Een Nijntje-knuffel op de achtergrond van een foto, leidde de Amerikaanse politie in de zaak van Robert M. in 2010 bijvoorbeeld naar Nederland. De foto werd gedeeld door Interpol en de knuffel werd door agenten herkend als Nederlands, waarna het balletje ging rollen.

'Stop Child Abuse Trace an Object'

Op de website van Europol zijn twintig foto's gepubliceerd, afkomstig uit verschillende Europese onderzoeken. Onder de noemer 'Stop Child Abuse Trace an Object' vraagt de Europese opsporingsdienst mensen of ze de getoonde voorwerpen herkennen.

Donderdag startte Europol met de campagne die schot moet brengen in kinderpornozaken. Twintig afbeeldingen staan online en meer zullen volgen. Steven Wilson, hoofd van Europols internetcriminaliteit-afdeling, denkt dat de foto's van alledaagse voorwerpen een belangrijke factor kunnen zijn in de opsporing van daders en slachtoffers.

Linken

"We proberen specifieke voorwerpen en delen daarvan te linken aan een bepaald gebied, land, of zelfs een plaats", zei Wilson tegenover het Franse persbureau AFP, bij het openbaar maken van de speciale projectwebsite op het hoofdkantoor in Den Haag.

Zodra een object op de site wordt herkent kan dit anoniem worden doorgegeven aan Europol via dezelfde webpagina. "Als de afkomst van een voorwerp is achterhaald, zullen we met de betrokken lokale politieautoriteiten samenwerken en hopelijk leidt dit tot arrestaties en kunnen we slachtoffers redden."

Europol waarschuwde vorig jaar nog dat het online delen van kinderpornofoto's steeds vaker voorkomt. De politieorganisatie zie ook steeds meer gevallen waar kindermisbruik via live-streaming wordt getoond.