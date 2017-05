Tientallen doden en meer dan 300 gewonden na aanslag in Kabul

Eerder was er volgens autoriteiten sprake van zeker tachtig doden en meer dan 350 gewonden. Onduidelijk is nog of het huidige aantal slachtoffers nog oploopt.

Het is niet duidelijk wat het precieze doelwit was van de aanslag. Volgens de politie ontplofte een autobom dicht bij de Duitse ambassade. Onduidelijk is ook wie er achter de aanslag zit, de Taliban ontkent er iets mee te maken te hebben.

De knal was hoorbaar en voelbaar in heel Kabul, melden verschillende getuigen en lokale autoriteiten. De kracht van de explosie zorgde ervoor dat ruiten braken en deuren uit hun voegen sprongen.

Grote zwarte wolken cirkelen boven de stad in de buurt van het presidentiële paleis, buitenlandse ambassades en regeringsgebouwen, zo blijkt uit foto's op sociale media.

Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassade ligt in dezelfde wijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. Bronnen melden dat twee medewerkers van de Japanse ambassade gewond raakten.

Onder meer de ambassades van Japan, India en Frankrijk raakten beschadigd. De Duitse en Franse autoriteiten kunnen nog niet uitsluiten of ambassadepersoneel door de aanslag is getroffen.