Duitse minister naar Turkije voor bemiddeling om militaire basis

Cavusoglu herhaalde nog eens waarom de regering-Erdogan niet wil dat Duitse parlementariërs een bezoek brengen aan de 250 manschappen die in Incirlik zijn gelegerd om te helpen in de strijd tegen IS.

"We zien nog steeds dat Duitsland achter alles staat wat tegen Turkije is. Onder die omstandigheden kunnen we Incirlik niet openstellen. We kunnen dat besluit heroverwegen als er positieve stappen worden gezet."

Duitsland overweegt zijn militairen terug te trekken uit Turkije. Regeringspartij CDU/CSU wil afwachten of Gabriel langs diplomatieke weg nog iets kan bereiken.

Coalitiepartner SPD was van plan dinsdag een ultimatum te stellen voor repatriëring van de troepen, maar heeft naar verluidt met bondskanselier Angela Merkel afgesproken Gabriel een kans te geven voor een bemiddelingspoging.