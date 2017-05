Elf doden bij bomaanslag in Bagdad

In het district Karrada ontplofte een autobom. De autoriteiten hebben de omgeving afgezet in het centrum van Baghdad. De bom explodeerde vlakbij een populaire ijszaak. Volgens AP zijn er 22 gewonden.

Autoriteiten melden dat de bom vanaf afstand is ontstoken. De bom was gemonteerd in een geparkeerde auto bij de ijswinkel.

De aanval valt midden in de Ramadan, waardoor na zonsondergang veel moslimfamilies samenkomen in cafés en restaurants. Op videobeelden zijn chaotische scènes te zien op de straten bij de bomaanslag. Veel gewonden liggen verspreid en sommigen liggen op kleurrijke bankjes voor de ijssalon.

Ramadan, de vastenmaand voor moslims, is vaak een factor voor een opleving van terreurgeweld in Irak.

IS

De aanslag is opgeeïst door Islamitische Staat (IS). De laatste maanden heeft IS de Iraakse hoofdstad ook al verschillende keren getroffen.

De IS-troepen worden langzaam teruggedrongen in Irak. Vooral in de noordelijke stad Mosul worden verschillende wijken teruggewonnen van IS. Regeringstroepen zijn al acht maanden bezig aan een offensief om IS te verjagen, volgens Iraakse commando's zal het offensief het einde inluiden van het IS-kalifaat in het land.

Het offensief en de vaak succesvolle verdrijvingen van IS door Iraakse troepen zorgen er wel voor dat opstandelingen aanvallen en aanslagen plegen als een laatste poging om hun bezette grondgebied te verdedigen.