Marokkaanse politie pakt twintig betogers op na onlusten

Dat hebben de Marokkaanse autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.

De onlusten begonnen vrijdagavond nadat de politie op zoek was naar de activist Nasser Zefzafi, die het vrijdaggebed in de lokale moskee had verstoord. Hij is de leider van een protestbeweging die zich tegen de corruptie van de staat en de onderdrukking van de bevolking keert.

Zefzafi kon de stad ontvluchten met hulp van medestanders, die slaags raakten met de politie. Drie agenten en verschillende demonstranten belandden in het ziekenhuis. De gearresteerde betogers waren volgens de openbare aanklager een ''bedreiging voor de nationale veiligheid''.

Onrustig

Sinds vorig jaar oktober is het onrustig in de noordelijk stad Al-Hoceima. Die maand overleed de visverkoper Mouhcine Fikri. Zijn vis was in beslag genomen en in de vuilniswagen gegooid omdat die buiten het seizoen zou zijn gevangen. Fikri dook achter zijn koopwaar aan, maar kwam om toen de pletter in de vuilniswagen werd aangezet.

De kwestie heeft tot felle protesten geleid, waaraan duizenden mensen meededen.