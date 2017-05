Libische extremistische beweging Ansar al-Sharia opgeheven

Ansar al-Sharia heeft banden met terreurbeweging al-Qaeda. De groepering is verantwoordelijk voor de aanval op het Amerikaanse consulaat in het Libische Benghazi in 2012, waarbij een Amerikaanse ambassadeur om het leven kwam.

Sinds eind 2014 staat Ansar al-Sharia bij de Verenige Naties op een lijst met terroristische organisaties.

In 2015 overleed de oprichter, Mohamed al-Zahawi, van Ansar al-Sharia al. Hij bezweek toen aan verwondingen die hij was opgelopen bij gevechten met regeringsmilitairen.

Onrust

In het Noord-Afrikaanse land heerst sinds de val van de toenmalige leider Muammar Kaddafi in 2011 grote chaos en een burgeroorlog. De regering van nationale eenheid werd gevormd onder bemiddeling van de VN, maar andere groeperingen proberen ook de macht in handen te krijgen.

Vrijdag kwamen nog tientallen mensen om het leven in de hoofdstad Tripoli bij gevechten tussen rivaliserende milities.