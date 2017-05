Twee mensen doodgestoken na opkomen voor moslima in VS

De politie maakte zaterdag bekend dat de verdachte, die snel na de steekpartij kon worden gearresteerd, een al eerder veroordeelde crimineel uit de stad Portland is.

De dader begon in de trein plotseling racistische en religieuze beledigingen te schreeuwen naar de meisjes, van wie er een een hoofddoekje droeg. Toen drie getuigen in de coupé tussenbeide wilden komen, moesten ze het zelf ontgelden.

Volgens de politie blijkt uit de Facebookpagina van de man dat hij er racistische en extremistische ideeën op nahield.

Een 53-jarige man stierf ter plekke, een tweede 23-jarige man later in het ziekenhuis. Een 21-jarige man ligt nog in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De belaagde meisjes hadden de trein al verlaten voordat de politie arriveerde. Zij melden zich later bij de politie om een verklaring af te leggen.

Moeder

Volgens de moeder van een van de meisjes, werd haar 16-jarige dochter en haar islamtische vriendin als schreeuwend door de man benaderd. Hij zou hebben gezegd dat alle moslims moesten sterven. De man wordt verdacht van moord en poging tot moord en het in illegaal in bezit zijn van een wapen.

De politie wilde niet zeggen waar de verdachte eerder voor is veroordeeld. De lokale krant The Oregonian Newspaper, meldt dat hij zich eerder schuldig heeft gemaakt aan diefstal, kidnapping en wapendelicten.