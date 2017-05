VS geeft blokkade op vrijhandel op tijdens G7

Daarentegen stond Trump volledig geïsoleerd op het punt van klimaatbeleid. De zes andere staats- en regeringsleiders deden een beroep op de Verenigde Staten om trouw te blijven aan het klimaatverdrag van Parijs uit 2015.

Trump zal pas volgende week definitief een beslissing nemen over dit onderwerp, liet hij na de besprekingen met zijn collega's op Twitter weten.

De G7 wisten tenminste nog wel een formulering door te drukken over de bestrijding van protectionisme. Zo werd ternauwernood een handelsconflict voorkomen en een breuk met de Verenigde Staten afgewend. Dat was door de blokkadekoers van de Amerikaanse president tot op het laatst twijfelachtig.

Internationale handelsregels

De landen stelden zich na scherpe debatten achter open markten en keerden zich tegen oneerlijke handelspraktijken. Tegelijkertijd benadrukken de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Canada het belang van internationale handelsregels.

Bondskanselier Angela Merkel prees de afspraken over het handelsbeleid als een ''redelijke oplossing''. De discussie over het klimaatbeleid noemde ze ''erg moeilijk, zo niet zeer onbevredigend''. Er zijn geen aanwijzingen of de VS bij het klimaatakkoord blijven of niet, zei ze.