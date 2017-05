'Trumps schoonzoon Kushner wilde geheime communicatie met Moskou'

Dat meldt The Washington Post zaterdag op basis van overheidsfunctionarissen. Volgens de krant was het kanaal bedoeld om gesprekken tegen afluisteren te beschermen. Het kanaal zou er echter nooit van zijn gekomen.

Persbureau Reuters meldt zaterdag ook dat Kushner, die tevens adviseur voor het Witte Huis is, tenminste drie keer met de Russische ambassadeur Sergei Kisljak contact heeft gehad, tijdens en na de verkiezingscampagne van zijn schoonvader. De contacten, waaronder twee telefoongesprekken, werden niet openbaar gemaakt.

Vrijdag werd al bekend dat in het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen de FBI zijn pijlen richtte op Kushner. Volgens de onderzoekers heeft Kushner informatie die van belang is voor het onderzoek. De man van Ivanka Trump is niet per se zelf verdachte, zeggen de functionarissen.

Ook de inlichtingencommissie van de Senaat liet weten Trumps schoonzoon te willen ondervragen.

Documenten opvragen

Het comité voor inlichtingen van de Senaat wil dat de politieke organisatie van Trump alle documenten die betrekking hebben tot de verkiezingscampagne van vorig jaar inlevert voor onderzoek.

Het onderzoek richt zich op de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Het gaat om alle documenten, e-mails en telefoongegevens vanaf de start van de campagne in juni 2015. Dat schrijft The Washington Post ook zaterdag.

De commissie heeft het campagneteam vorige week op de hoogte gesteld van het verzoek. Naar verwachting worden de komende dagen tientallen voormalige campagnemedewerkers opgeroepen hun documenten in te leveren. Eerder werd de organisatie al gevraagd om alle documenten te bewaren.

Het is de eerste keer dat de campagne van Trump wordt betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke Russische beinvloeding van de presidentsverkiezingen. De organisatie van Trump heeft nog niet gereageerd op het verzoek.