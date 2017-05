Trump staat volgens NAVO-leider volledig achter alliantie

"Hij was bot in zijn eis dat de bondgenoten meer geld aan hun defensie moeten uitgeven, maar tegelijk was hij er duidelijk over dat de Verenigde Staten zich gebonden voelen aan het bondgenootschap", aldus Stoltenberg. Hij wees erop dat de VS meer geld zullen steken in de defensie van Europa.

De secretaris-generaal tilde niet zwaar aan het feit dat Trump, in een breuk met de traditie, zich niet openlijk gebonden verklaarde aan artikel 5 van het NAVO-verdrag, waarin de lidstaten zich verplichten elkaar te helpen als een van hen wordt aangevallen.

Het feit dat Trump voor het begin van de top een monument onthulde ter herinnering aan de aanslagen van 9 september 2001, toen dat artikel 5 voor het eerst werd ingeroepen, is volgens Stoltenberg genoeg bewijs dat Trump zich gebonden voelt aan de NAVO-beginselen.

Rutte

Premier Mark Rutte heeft donderdag op de NAVO-top in Brussel een "prima dialoog" gehad met Donald Trump. "Ik ga een prima relatie met hem opbouwen."

Op de vraag wat hij vond van Trumps "lompe gedrag" zei Rutte dat hij hem niet wil recenseren. "Dat heeft helemaal geen zin. Elk land kiest zijn eigen staatshoofd." De sfeer aan de dinertafel was dan ook niet ijzig, vond de premier.

Trump dreigde eerder dat de VS minder gaan bijdragen aan de NAVO als lidstaten de 2 procentnorm niet halen. Dat zei hij ook nu weer, aldus minister Jeanine Hennis van Defensie.

Voor Nederland betekent dat zo'n 6 miljard euro per jaar erbij voor defensie. "Dat zal in de formatie een belangrijk onderwerp zijn. Ik heb gezegd dat ik ervoor sta dat we er stap voor stap naartoe werken. Je kunt dat niet in een keer uitgeven", aldus Rutte.

